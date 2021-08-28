انت الان تتابع خبر نأسف لعدم قدرتنا على علاجك.. طبيب مصري يكشف ردة فعل الفنان سمير غانم عندما علم أن حالته ميؤوس منها !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، وصديق وطبيب الفنان الراحل سمير غانم أسرار جديدة عن نجم الكوميديا الراحل.

وتحدث في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية إن المرة الوحيدة التي بكى فيها سمير غانم، قائلاً: «منذ 20 عاما كنت في عمرة مع سمير غانم، وهي تلك المرة الوحيدة التي شاهدته فيها يبكي عندما أمسك بستار الكعبة بيديه».

وأوضح أن سمير غانم كان ينفق بسخاء ويساعد الفنانين من حوله، ولا يستطيع أن يتخلى عن فنان صاعد، ويقف وراءه، وهو ما حدث مع الفنان محمد سعد الذي شاركه في أحد أعماله الفنية بعد تأخره فنيا بعد فيلم «كركر» قائلاً: «يجب أن نقف وراء المواهب ومحمد سعد موهوب، فقد كان سمير غانم لديه سماحة نفس بشكل كبير».

وكشف الدكتور وليد هندي، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الراحل، قائلا: "إن هناك حالة من التواصل الروحي بين دلال عبد العزيز وزوجها الراحل، فكانت تشعر به دون أن يتحدث".

وروى الطبيب واقعة كان اتفرج عليها أثناء تواجده مع الفنان الراحل في المملكة العربية السعودية، حيث أصيب سمير غانم بوعكة صحية وذهب إلى المستشفى، وفى الوقت نفسه شعرت دلال عبد العزيز بذلك، وهاتفته لتطمئن على حالته الصحية بالرغم من عدم معرفتها بأي شيء.

وفي 20 من مايو غيب الموت الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتوفيت بعده دلال عبد العزيز يوم السبت قبل الماضي.