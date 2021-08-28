انت الان تتابع خبر هذه الفنانة حرمتها والدتها من التمثيل بسبب "قبلة".. لكنها حققت حلمها مع عادل إمام وسمير غانم .. اتفرج من تكون؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحبت الفنانة المصرية نهال عنبر التمثيل منذ طفولتها، حيث كانت تشارك في النشاط المسرحي بالمدرسة.

وأثناء حضور نهال آخر حفلات عبدالحليم حافظ، شاهدتها إحدى الصحفيات وأعجبت بها، ووضتع صورتها في العدد التالي من المجلة التي تعمل بها.

المنتج ​رمسيس نجيب اتفرج صورتها على المجلة، وعرض عليها الظهور بفيلم “وادي الذكريات” مع الفنانة ​شادية​، بجانب بطولة ثلاثة أفلام أخرى، فرفضت والدتها في بداية الأمر، ثم اقتنعت بصعوبة.

وبعد شهرين من التحضير تراجعت والدتها عن قرار دخول ابنتها التمثيل، وذلك بعد مشاهدتها لـ “قُبلة” في أحد العروض الخاصة للأفلام، وتخيلت ابنتها في نفس المشهد، فأخبرت المنتج رمسيس نجيب على الفور بقرارها النهائي بعدم دخول ابنتها المجال الفني.

نهال عنبر قاطعت والدتها لمدة شهرين بسبب تضييع الفرصة عليها، فقامت والدتها بإرسالها إلى شقيقها في أمريكا لاستكمال دراستها هناك، وحتى تبعدها عن فكرة التمثيل بمصر.



عادت الفنانة المصرية إلى مصر لتدرس في كلية السياحة والفنادق، ثم عملت لفترة كموظفة في إحدى شركات السياحة.

استطاعت نهال أن تحقق حلم التمثيل من خلال تسجيل حلقتين للفوازير مع الفنان سمير غانم، وذلك أثناء فترة عملها بشركة السياحة.

وكان الظهور السينمائي الأول لنهال خلال فيلم “طيور الظلام” مع الفنان ​عادل إمام​، وذلك بعد أن قام الكاتب وحيد حامد بترشيحها، حيث كان أحد عملائها في شركة السياحة.

انطلقت نهال عنبر بعد ذلك في عالم الفن، وقدمت الكثير من الأدوار، لكنها حققت شهرتها من خلال الأعمال الدرامية، ومنها: “هوانم جاردن سيتي، امرأة من زمن الحب، الحساب، الفجالة، العائلة والناس، سوق العصر، أين قلبي، العصيان، الحقيقة والسراب، الليل وآخره، عباس الأبيض في اليوم الأسود، سكة الهلالي، العراف، صاحب السعادة، طلعت روحي، حكايتي، عمر ودياب”.

كما قدمت عدد من الأعمال السينمائية، منها: “طيور الظلام، جاءنا البيان التالي، بنتين من مصر، المصلحة”، وغيرها.