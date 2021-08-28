انت الان تتابع خبر العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف تفاجئ جميع المصريين وتتنبأ بهذا المصير الكارثي لمصر .. شاهدو مالذي سيحدث والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحدثت التوقعات التي أطلقتها الفلكية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف عبر برنامج “أنا هيك” الذي يعرض على شاشة قناة “الجديد”ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت الانتباه بما قالته عن ماسيحدث في مصر وعن بعض الفنانين وخصوصاً الفنان محمد رمضان.

وأشارت خلال الحلقة إلى أن الأخير قد يتعرض لحادث إلا أنه لن يكون خطراً.

ويبدو أن هذا لفت اهتمام الفنان الذي أعاد نشر مقطع التوقع على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وارفقه بتعليق باللهجة اللبنانية: لعلو خير انشالله” ومع وسم (هاشتاغ) “ثقة في الله نجاح”.