انت الان تتابع خبر بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. أخت هيفاء وهبي تفجر غضبا واسعا بصورة فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت العارضة والناشطة اللبنانية رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها.





وظهرت اللبنانية رولا يموت في صورتها الاخيرة بإطلالة صادمة ومثيرة جدا لجمهورها مرتدية ملابس السباحة " البكيني " باللون الذهبي والذي اظهرها كانها لم ترتدي شيئ على جسدها وهي مستلقية على الارض ، كما تزينت بمكياج عيون بارز باللون الرمادي والذهبي بملامح قوية وجدية.





وبدت رولا يموت في صورتها الأخيرة من آخر جلسة تصوير لها بملامح جذابة لا سيما انها تتمتع بوجه مسيطر وتعكس ملامحها علامات السيطرة والقوة.





تفاعل الكثير من جمهورها ومتابيعيها على صورتها الأخيرة وابدوا اعجابهم عبر خاصية التعليقات والاعجابات ، لكن الانتقادات طالما طالتها من بعض المتابيعين بسبب إطلالاتها الجريئة والقوية.





الجدير بالذكر ان العارضة اللبنانية رولا يموت ، هي الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وبدأت شهرتها تتوسع منذ مطلع عام 2016 بعد إطلاقها عدة اغنيات عبر قناته الخاصة على اليوتيوب.





تتمتع رولا يموت بجماهيرية وشهرة عالية ، حيث يتابعها عبر حسابها الشخص على تطبيق الانستجرام أكثر من نصف مليون متابع بوقت قصير جدا ومن جميع الجنسيات سواء العربية او الغربية.