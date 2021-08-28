انت الان تتابع خبر عـــاجل: مصير مؤلم للممثل التركي الشهير ‘‘مراد علمدار’’ بطل مسلسل ’’وادي الذئاب’’ والحزن يجتاح الوطن العربي.. اتفرج مصيره المرعب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل نشر أخبار عن قضية الممثل المعروف بمراد علمدر.

ومؤخراً كان يبدو أن الخلافات والدعاوى المتبادلة بين نجاتي شاشماز وزوجته أخذت منحى أوسع، حيث بات نجاتي المعروف بشخصية مراد علمدار في الوطن العربي، مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاماً، بسبب إختراقه هاتف زوجته.

وكشفت تقارير لمواقع تركية أن نجاتي، إخترق هاتف زوجته ووصل إلى 11 تسجيل صوتي إضافة إلى رسائل خاصة على الواتساب، وقدمهم إلى المحكمة كدليل خيانة ضد زوجته، في دعوى الطلاق المستمرة بينهما.

نجاتي شاشماز

نجاهان زوجة نجاتي تقدمت بشكوى جديد في المحكمة ضده، تتهمه بإختراق خصوصيتها دون علمها المسبق، وبسبب هذه الدعوى قد تتسب بحبس شاشماز لمدة تصل إلى 12 عاماً.