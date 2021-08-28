انت الان تتابع خبر تسريبات مفزعة تشيب الراس .. هذه حالة ’’ياسمين عبدالعزيز’’ الحقيقية والذي تم أخفائها عن الكل .. وهذا ما قالته عن زوجها وصدمت الجميع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إنتشرت معلومات صحفية أن الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ ستخضع لجراحة جديدة في جنيف لتلافي الخطأ الطبي الذي تخلّل الجراحة التي أجرتها في القاهرة. ومازال الغموض مسيطراً على حالة ياسمين الصحية، فلم يتم الإعلان عن أي تفاصيل رسمية عن موعد مغادرتها البلد.



وكانت قد أكدت مصادر خاصّة لموقع "الفن" ومقربة من ياسمين عبد العزيز وزوجها الممثل المصري ​أحمد العوضي​، أن العلاقة بينهما على ما يرام ولا توجد أي خلافات بينهما، وأن شائعة الإنفصال خرجت بهدف إثارة حالة من الجدل.



ويذكر أن ياسمين أرادت أن تذهب إلى سويسرا لأنها تريد الاطمئنان على صحتها في الخارج، بعد تداعيات تعرضها لخطأ طبي.



وكانت ياسمين قد تعرضت لأزمة صحية منذ حوالى الشهر، نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو/تموز.



وبعد 26 يوماً من العلاج في المستشفى، تم نقل ياسمين إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبيبة والمتابعة مع أطبائها في جنيف.