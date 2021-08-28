فيديو ينتشر كالنار في الهشيم لاعلامية سعودية ظهرت شبه عارية في أحد مسابح جدة

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/28 الساعة 03:30 مساءً (سالي محمد)

فيديو ما يزال حديث الساعة بالرغم انه كان قبل أشهر قليلة عندما تعرضت الإعلامية ​السعودية​ ​روزانا اليامي​ لموجة لاذعة من الإنتقادات من قِبل جمهورها على منصات التواصل الإجتماعي، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي ترتدي المايوه أثناء تواجدها في أحد المسابح بمدينة جدة في السعودية.

وردت الاعلامية روزانا على الإنتقادات التي تعرضت لها، معبّرة عن إستيائها الشديد من تدخل المتابعين في حياتها الخاصة، وقالت: “هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة، ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه”.