انت الان تتابع خبر عــــاجل.. طلاق إيمي سمير غانم عن زوجها حسن الرداد بعد إرتكابه فعل صادم أثار غضب الجميع .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ترددت فى الأونة الأخيرة عدد كبير من الشائعات حول انفصال ايمي سمير غانم وحسن الرداد بسبب عدم ظهورهما معًا منذ فترة فى اي مناسبة او نشر اي صور جديدة تجمعهم سويًا.

ورغم نفى حسن الرداد انفصاله عن ايمي سمير غانم إلا وان شائعات انفصالهم لاتزال تلاحقهم بين الحين والأخر.

حتي نفي الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد الأخبار المتداولة عن طلاقهم بصورة تجمعهم فى العرض الخاص لفيلم حسن الرداد الجديد ” تؤام روحي “.

حيث حرصت ايمي ايضًا على مساندة زوجها وحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد واصرت على ان تكون بجانبه وتدعمه.

لتكون رسالة واضحة منهم للجمهور على استقرار علاقتهم العاطفية ونفي لشائعات الانفصال الذي انتشرت فى الأونة الأخيرة.