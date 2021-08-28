انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تبكي وترى صوراً دموية وتفاجئ جميع العرب بما سيحدث .. (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منذ فترة، حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة رجا ناصر الدين ورودولف هلال، وتوقعت انخفاض سعر برميل النفط كثيرًا وبشكل غير متوقع.

ليلى تقول دائمًا إن توقعاتها قد لا تحدث بعد شهر أو سنة، بل ترى دائمًا على المدى البعيد أيضًا وهذا ما لا يفهمه الكثيرون.

توقعها عن انخفاض سعر برميل النفط كان مفاجئًا حين حصل، لأنه للمرة الأولى التي يكون فيها سعر برميل النفط دولارًا واحدًا في أميركا أو ما تحت الصفر.

وكانت في إحدى مقابلاتها السابقة مع رجا وردولف بكت ليلى بسبب الأوضاع الصعبة التي سيشهدها لبنان.

كما قالت في الجرس إنها ترى صورًا دموية أي انها خائفة من المشاكل والدم مثل سيناريو استشهاد علاء ابو فرج.

هذا العام تتفوق ليلى عبد اللطيف على منافسها ميشال حايك، ومعظم ما توقعته في بداية العام ٢٠٢٠، وقبل في مكاتب الجرس تحقق بينما وقع ميشال حايك وذهبت كل توقعاته في رياح صفراء.