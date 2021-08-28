انت الان تتابع خبر صدق أو لا تصدق.. هذا هو حجم ثروة الفنانة ياسمين عبدالعزيز .. اتفرج المفاجأة كم تبلغ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ثروة النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز لم يتم تحديدها لكنها تتقاضى بين 30-38 مليون جنيه كأجر عن مسلسلاتها في رمضان، وهو الأجر الأعلى قيمة بين نجوم الداما باستثناء الزعيم عادل إمام.



و ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1980 – مصر, تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي، بدأت طريقها في سن الثانية عشر بتقديم الإعلانات من خلال العمل مع شركة انتاج تديرها إحدى صديقات والدتها.

في سن الخامسة عشر كانت تصرف على نفسها من عملها واقتنت سيارة، عام 1998 شاركت لأول مرة في الدراما بمسلسل امرأة من زمن الحب الذي كان فاتحة خير لها في المجال.

ثم انضمت للسينما عام 2000 بفيلم سنوات الغضب وفيلم جنون الحياة، أول بطولة كاملة لها كانت عام 2001 مع النجم اشرف عبد الباقي في فيلم “رشة جريئة” الذي حقق نجاح كبير فور عرضه.

اشهر افلام ياسمين عبد العزيز تمن دستة اشرار مع الفنان محمد رجب ونيكول سابا عام 2006.



أخر أعمالها الدرامية كان مسلسل لأخر نفس في رمضان الماضي والذي حقق نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية.

وبداية عام 2018 حدثت خلافات بين ياسمين عبد العزيز وزوجها رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، أدت للطلاق.