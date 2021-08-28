انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تتلقى أول صفعة بعد وفاة والديها .. هذا ما حصل لها قبل لحضات وجعلها تدخل في نوبة بكاء شديدة ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ترددت العديد من الأنباء الفترة الماضية عن مصير مسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم، بعد رحيل والدتها دلال عبد العزيز التي تشارك في بطولته ولم تنتهِ من تصوير مشاهدها كاملة.

وقد ساهم ذلك في خروج بعض الأخبار التي تؤكد إلغاء العمل بشكل نهائي، وهو ما نفاه المخرج والمنتج هشام جمال جملة وتفصيلا، دون أي توضيح عن مصير العمل الذي توقف تصويره منذ عدة شهور.

وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة للمسلسل في تصريح لـ"فوشيا" عن آخر تطورات العمل ومصيره، قائلا: "في البداية أود أن أوضح أن كل ما يتردد حول مصير هذا العمل سواء بإلغائه وهو الأمر الذي نفاه هشام جمال أو تأجيله لأجل غير مسمى لا أساس له من الصحة".







وأضاف:" العمل مشروع قائم وسيكون على قائمة الأعمال الجديدة التي تجهز لها الشركة الفترة المقبلة، خصوصا أن هناك جلسة عمل ستتم قريبا، وستجمع بين المنتج هشام جمال والجهة الأخرى المشاركة في الإنتاج من أجل الوقوف على كافة التفاصيل التي تخص المسلسل وبالتحديد دور الراحلة دلال عبد العزيز التي انتهت قبل وفاتها من جزء ليس صغيرا من مشاهدها".

وتابع المصدر: "في الحقيقة لا يوجد ما يستدعي الاستعجال لاستكمال تصوير العمل خاصة أنه خرج من السباق الرمضاني الماضي الذي كان من المفترض مشاركته فيه، وبصراحة شديدة أيضا الحديث عن هذا المسلسل وعودة تصويره سابق لأوانه خصوصا في ظل الحالة النفسية التي تعيشها بطلة المسلسل دنيا سمير غانم بعد رحيل والدتها دلال عبد العزيز ومن قبلها والدها سمير غانم، إذ ما زالت تعيش حالة من الحزن الشديد عليهما وهو ما يجعلها لا تفكر هذه الفترة في أي شيء آخر، وهو أيضا الأمر الذي تتفهمه الشركة المنتجة بشكل كبير".