انت الان تتابع خبر شقيقة دنيا بطمة تستعرض تفاصيل جسدها الفاضحة بفستان ضيق جداً !(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربيّة دنيا بطمة، جدلاً بأحدث إطلالة لها، في صور نُشرت على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وبدت ابتسام بطمة في الصور ترتدي فستاناً ضيقاً أبرز مفاتنها بطريقةٍ جريئة، انتقدها الجمهور.



وقبل أيام، نشرت ابتسام بطمة، صوراً جريئة للغاية جمعتها بشقيقتيها دنيا وإيمان، وظهرن بالمايوه في حمام السباحة.

وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

ولم تنشر دنيا بطمة الصور عبر صفحتها، لكنها لم تسلم من التعليقات عبر صفحة شقيقتها فكتب أحدهم: (الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها).





وكتب آخر: (ايش فيهم العالم استخفوا صار العري شي عادي والفجور).





ووافقه آخر الرأي معقباً: (ياربي شنو المسخرة قلة صور اتصورون بهاللبس المخل وتنشرونه).



من جهتها،عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة لتثير الجدل بصورها الجريئة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل ردود وتعليقات غاضبة من الجمهور .





ونشرت دنيا بطمة صوراً لها وهي ترتدي شورت مع طتي شيرت” أسود اللون في أحد متاجر بيع الملابس .



ولم يفوّت الجمهور، الفرصة لتوجيه انتقادات حادة للفنانة دنيا بطمة، سواء على ملابسها الجريئة، أو على تغير شكلها بسبب عمليات التجميل التي تجريها.





وقال أحد المعلقين: “كل نهار راس جديد”.وكتب آخر: “بدلتي راس تاني”.وقال ثالث: “كل يوم بلوك ووجه جديد”، فيما طالبها البعض بنشر صورها بلا فلتر.

كانت دنيا بطمة نشرت يوم الجمعة الماضي، صورة جديدة، ظهرت فيها مرتديةً قفطاناً مغربياً، وارفقتها بتعليق للجمهور: “جمعة طيبة” .

وكالعادة في معظم الصور التي تنشرها دنيا، تعرّضت لانتقاد من متابعيها بسبب ما غيرّته عمليات التجميل في مظهرها الخارجي وشكل وجهها، وكتبت معلقة: “بدلتي وجهك عاوتاني (اي مرة ثانية)”.

وعبّر جمهور دنيا عن دهشتهم من تغير ملامحها بسبب عمليات التجميل، عدا عن السمنة الزائدة التي باتت تعاني منها، فيما اتهمها آخرون بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام.





وتعرّضت بطمة أخيراً لانتقادات كثيرة بسبب وزنها الزائد وصلت حد السخرية والكلام الجارح، هذا إلى جانب اتهامها في قضية (حمزة مون بيبي)، الحساب الذي عمل على فضح عدد من المشاهير ونشر تسريبات تخصّهم.

