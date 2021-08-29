انت الان تتابع خبر بملابس جريئة.. الشيخة لطيفة أبنة حاكم دبي تقهر والدتها هيا بنت الحسين بظهور جديد ونادر .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اختارت مجلة "فوغ" العالمية الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتتصدر غلاف نسختها العربية لشهر سبتمبر/أيلول القادم، وذلك في ظهور جديد للأميرة "المختفية" والتي أثارت مؤسسات دولية تساؤلات "جدية" حول ظروف احتجازها وحياتها.

من جانبه، قال الموقع الرسمي للمجلة بنسختها العربية، إن اختيار الشيخة لطيفة جاء باعتبارها واحدة من الشخصيات الثقافية على المستوى العربي والعالمي، فهي ترأس هيئة الثقافة والفنون بدبي، منذ عام 2015.

في حوارها، تحدثت الشيخة لطيفة عن خططها ورؤيتها لدبي وانتعاش القطاع الثقافي والإبداعي بعد أزمة كورونا، وكذلك عن المفاهيم الخاطئة عن دور المرأة العربية في المجتمع، وعن شعورها كواحدة من النساء القلائل في عائلة آل مكتوم اللواتي يشغلن مناصب عامة.

وأضافت الشيخة لطيفة في حوارها: "إن ضمان إسعاد الناس في دبي عبر الثقافة والإبداع وتمهيد الطريق أمامهم للابتكار ونشر قصص نجاحهم هو شغف أسعى نحوه، وليس منصباً أو عملاً أؤديه. وأتمنى نشر تراث دبي وثقافتها وقصتها للعالم أجمع مثلما ينشر المقيمون والزائرون تراثهم وثقافتهم وقصصهم لدينا".