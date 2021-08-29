انت الان تتابع خبر دنيا بطمة بحمالة صدر وشورت جينز كشف كل شي من جسدها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لإثارة الجدل مجددا بإطلالاتها الجريئة التي تستعرض فيها جسدها لأجل كسب التفاعل، ما عرضها لانتقادات حادة.

هذه المرة أطلت دنيا بطمة على جمهورها عبر حساب “الانستغرام” الخاص بها، ونشرت صورا ظهرت فيها ببطن مكشوف وارتدت شورت جينز.

وظهرت دنيا بقميص قصير مفتوح باللون البينك، وتعمدت إظهار مفاتنها بشكل فاضح.

هذا وتعرضت دنيا بطمة لهجوم متابعيها بعد نشرها الصور، مشيرين إلى أنه لا هدف من نشر هذه الصور الفاضحة سوى إثارة الجدل وزيادة متابعيها بأسلوب رخيص.