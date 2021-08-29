انت الان تتابع خبر بعد أنباء خيانته لوفاء الكيلاني مع مشهورة سعودية..تيم حسن يتصدر الترند في الخليج..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد ادراجه في لائحة الاسماء التي طرحتها السعودية هند القحطاني والذين ترغب في الارتباط بهم، .شكل اسم النجم السوري تيم حسن تريند في المملكة العربية السعودية،وتداول رواد مواقع التواصل إسمه بشكل كبير.

وكانت قد صرحت مشهورة السناب شات السعودية هند القحطاني، عن مواصفات شريك أحلامها، وزادت العيار بالكشف عن أسماء الشخصيات التي توَّد الارتباط بهم. عن قائمة الأسماء التي ترغب بالزواج بهم، ووضعت اسمائهم في لائحة تصدرها الممثل تيم حسن، سعد العنزي، الفنان العراقي ​ماجد المهندس​، والناشط السعودي عبد الرحمن المطيري، وبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.

وبعد الضجة التي سببتها هند القحطاني بين المتابعين وعلى مواقع التواصل في العالم العربي، سرعان ما عادت وحذفت قائمة الاسماء التي طرحتها.

وذهب بعض المتابعين، والمختصين بنشر الشائعات والفضائح، الى احتمال وجود علاقة سرية تجمع بين تيم حسن وهند القحطاني، وخاصة بعد تداول الكثير من الشائعات مسبقا حول خيانة تيم حسن لزوجته وفاء الكيلاني، لكن هذا الكلام أثار سخرية البعض، وخاصة ان هند القحطاني ذكرت العديد من الأسماء وليس تيم حسن فقط، وهذه الأقاويل والشائعات جعلت تيم حسن يتصدر حديث مواقع التواصل بالسعودية والخليج.