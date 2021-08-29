انت الان تتابع خبر عــــاجل.. طلاق ياسمين عبدالعزيز عن زوجها أحمد العوضي بعد إرتكابه فعل صادم أثار غضب الجميع .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نفى شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وائل عبدالعزيز صحة الأخبار التي تداولت شائعة انفصال ياسمين وزوجها أحمد العوضي.





وحرص وائل عبدالعزيز على كتابة المنشورات عبر حسابه بفيسبوك خلال الساعات الماضية رغم إعلان ابتعاده عنها لفترة. وفقا لصحيفة الوطن المصرية.





ونشر وائل أغنية " لو هتسيب" عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" مما جعل البعض يظنه تلميحا لانفصال شقيقته.





وقال وائل عبدالعزيز " فيه نوع من أنواع الاستفزاز عشان أرد على أي هري بيتقال.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية.. أنا معنديش علم بالكلام ده وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها أو بدونا. ويا ريت كفاية أخبار مش عن لساني ونسيبها تأخد فتره تكمل علاجها على خير"









وبعدها بساعات قليلة، كتب وائل منشورا جديدا يشرح فيه مدى أهميه العائلة والترابط الأسري قبل فوات الأوان، قائلا: "اللي عنده أب يروح يسأل عليه، واللي عنده أم يروح يترمي في حضنها، واللي عنده أخ يروح يشتكليه ويحكيله، اللي عنده أخت يروح يشوفها ويطمن عليها"



يذكر ان الفنانة ياسمين عبدالعزيز تعرضت قبل عدة اسابيع لوعكة صحية شديدة وضجت مواقع التواصل بأخبارها لمدة 30 يوم اثر إجرائها عملية جراحية في الرحم ادت الى دخولها العناية المركزة بعد استئصال جزء من الامعاء عن طريق الخطأحيث ارسل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طاقم طبي مجهز للاشراف على حالة الفنانة بعد تصدرها محركات البحث.