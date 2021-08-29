كانها فلقة قمر .. زوجة أمير الكويت تقهر أميرات الخليج و تذهل كل العرب بإطلالتها الفارهة وأناقتها الخيالية_ اتفرج آخر صورة لها

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/29 الساعة 06:30 مساءً (محمود الأديب)

على امتداد الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت صورة لزوجة أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخة شريفة سليمان الجاسم.

وأظهرت الصورة المتداولة السيدة الأولى بالكويت، وعبّر مغرّدون عن حبهم وتقديرهم لأمير الكويت وزوجته.

وقد تزوجت شريفة سليمان الجاسم من الشيخ نواف الأحمد في الخمسينيات ولديهما أربعة أطفال وبنت وهم: ولد الشريف سليمان الجاسم أحمد نواف الأحمد عام 1956 م. ولد ابن شريف سليمان الجاسم الثاني فيصل نواف الأحمد عام 1957. ولد الشريف سليمان الجاسم عبدالله نواف الأحمد عام 1958 م. ولد الشريف سليمان الجاسم الابن الرابع لسالم نواف الأحمد عام 1960. ابنته الوحيدة هي الشيخة.