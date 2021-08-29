انت الان تتابع خبر مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها الخارج عن المألوف ..المتابعون يصفوها بحورية الارض ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا للمذيعة السعودية مها عبد الله ، بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة اللبنانية ميريام فارس .



وتظهر « مها » بالصور بشعر مجعد طويل ، وبنحافة جسد تتشابه مع نحافة « ميريام » .



يشار إلى أن مها عبد الله عملت منذ بداية مسيرتها بإذاعة « م?س إف إم » من خلال برنامج « نفسي أنحف » ، والتحقت بعدها بأربعة سنوات بإذاعة « إم بي سي » لإنتاج وتقديم البرامج ، وفي عام 2015 التحقت بقناة « العربية » .