انت الان تتابع خبر سر أحمد العوضي الذي فجرت تفاصيله لميس الحديدي.. هل دفع ياسمين عبد العزيز على الانتحار؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم يتبادر إلى الأذهان أن حالة الغموض التي تكتنف تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز منذ سفرها للعلاج في سويسرا في العاشر من الشهر الجاري، كانت قد كشفت عن خيوطها التصريحات الغامضة التي أطلقتها الإعلامية المصرية لميس الحديدي، أواخر الشهر الماضي.

نعم تصريحات غامضة تحدثت فيها عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، ورفضت حينها الكشف عن أي تفاصيل مما أثارت التكهنات حول طبيعة المرض، والسر الخطير الذي لا يعرفه سوى الفنان أحمد العوضي زوجها.

الحديدي كانت قد قالت ضمن برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "أون أي" المصرية إن: "ياسمين تتعافى من مرضها ببطء، وأن تعافيها من مرضها ليس سهلا، وستأخذ وقتا أكبر لتتعافى بشكل كامل". وأشارت لميس لسر يعرفه أحمد العوضي زوجها، وهو المعني الوحيد بكشفه قائلة: "عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين، ولكن لا أستطيع الإفصاح عنها حيث إن زوج ياسمين، الممثل المصري أحمد العوضي، هو من سيكشف هذه التفاصيل". فما هو السر إذا؟ بدأت ملاح هذا السر تتكشف يوما بعد آخر لدى جمهور الفنانة، منذ أن قررت السفر إلى سويسرا لتقلي العلاج بمفردها، رافضة بأن يرافقها زوجها أحمد العوضي الذي كشف عن سبب تخلفه عن رحلة العلاج مع زوجته ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا. لم يقتنع الجمهور حتى اللحظة في أحاديث متفاوتة مع "أحداث نت"، عن ما كشفه العوضي عن سبب تخلفه، بأن الوقت كان ضيقا وكانت ياسمين تريد الاطمئنان على صحتها في الخارج بعد تداعيات تعرضها لخطأ طبي، وأنه اضطر أن يتواجد في مصر كونه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى سويسرا، والذي لا زال ينتظرها إلى اليوم. وماهي الإ أيام قليلة حتى تسربت الأخبار بانفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوضي رغم نفي الأخير لها، ولكن مما عزز هذه الفرضية ما نشره بساعات، وائل عبد العزيز شقيق الفنانة لأغنية "لو هتسيب" للفنان محمد حماقي، وما لاحق الأمر بعد ذلك من تأزم في العلاقة بينه وبين الفنان أحمد العوضي.

الجمهور ذهب في حديثه إلى أبعد من ذلك، وهو أن الفنانة ياسمين عبد العزيز حاولت على ما يبدو على الانتحار بعد أن طلقها زوجها أحمد العوضي وتسبب في تأزم صحتها، مستدلا بكل هذه الأدلة وعلى رأسها ما كشفته في بداية الأزمة الإعلامية لميس الحديدي عن سر مرض ياسمين الذي لا يعرفه سوى العوضي. والحديث هنا لا يتعدى خانة التحليلات التي تخرج بين الفينة والأخرى بسبب الغموض المكتنف لأزمة المرض منذ بدايتها.. ولكن يبقى السؤال الآن: هل فعلا حاولت ياسمين عبد العزيز الانتحار بعد أن طلقها العوضي؟.