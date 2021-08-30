انت الان تتابع خبر فين هدومك.. الجمهور يعلق على ظهور نسرين طافش بفستان مفتوح من الأسفل ومكشوف من الأعلى ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، صور حديثة وجريئة للفنانة السورية، نسرين طافش.

وعلقت بعض تلك الصفحات على الصور قائلةً: "الفنانة الرائعة نسرين طافش، تسحر الجميع بفستانها الأحمر" ووضعت نهاية تعليقها إيموجي قلب باللون الأحمر.وظهرت النجمة السورية، في هذه الإطلالة، بفستان ضيق وبدون أكتاف باللون الأحمر، وتسريحة شعر منسدلة على كتفها الأيمن واجزاء من ظهرها المكشوف.

واعتمدت مكياجاً بألوان هادئة، وإكسسوارات بسيطة، تناسبت مع ملامحها الجميلة، وقوامها ولون بشرتها، وإطلالتها الأنيقة.

وحظيت الصور، بتفاعل عدد من المتابعين، الذين انقسموا ما بين معجب بالإطلالة ومنتقد لها. وعلقت متابعة بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله .شبه عارية" ، وكتب متابع معلقاً: أجمل جميلات الشاشة العربية يأتي ذلك بعد مشاركة نسرين طافش، الجمهور عبر صفحاتها على السوشال ميديا، بإطلالات جريئة لها، نشرت على غلاف مجلة العربية.

وارفقت نسرين طافش، هذه الإطلالات، بمقدمة المجلة التي تطرقت فيها إلى بعض المحطات الفنية للنجمة السورية، وإلى سعة مداركها الثقافية وجمالها.

واطلت الفنانة طافش، في غلاف مجلة العربية، بفستان باللون الأحمر، مكشوف الظهر والكتفين بالكامل مع اجزاء من الصدر والبطن، وتسريحة شعر معقودة وسط رأسها.

وكعادتها في كل إطلالاتها، تلقت نسرين طافش، سيل من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى عشق وحب واشتياق الجمهور لها، فور نشرها لصورها المتصدرة غلاف المجلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل الوجه الآخر الذي عرض مؤخراً، على شبكة «سي بي سي» وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وشاركها في بطولته، ماجد المصري وندا موسى ومادلين طبر وأحمد سلامة.

وناقش المسلسل العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة في المجتمع العربي، وتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامي شيق.

بينما كانت آخر أعمال نسرين، في السينما، فيلم"نادى الرجال السري"، شاركها في بطولته كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.