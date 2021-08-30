انت الان تتابع خبر بوس وأحضان بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل على المسرح مباشرة يفجر الأنترنت .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد وفي حفل جديد أحيا الفنان تامر حسني آخر حفلاته في موسم صيف 2021 في الساحل الشمالي مساء الجمعة، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وخلال الحفل، صعدت زوجته بسمة بوسيل على خشبة المسرح ومعها تورتة كبيرة للاحتفال بعيد ميلاد تامر حسني الـ44، الذي كان في 16 أغسطس/ آب الجاري.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية كانت أغنية “صعبة”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، وماستر علي فتح الله.

أما على شاشة السينما فكان فيلم “مش أنا” وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني، حلا شيحة، حجاج عبد العظيم، وسوسن بدر، والفيلم من تأليف تامر حسني وإنتاج تامر مرسي وإخراج سارة وفيق.