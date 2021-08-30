انت الان تتابع خبر سعودي يتزوج 4 نساء ويجمع بينهن في أن واحد.. مديرة ومعلمة وطالبة ومشرفة تربوية.. (فيديو صدم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تزوج رجل في العقد الخامس من عمره في منطقة جازان جنوب السعودية 4 زوجات، والمفارقة أن جميع زوجاته من العاملات في حقل التعليم، فضلا عن أن ثلاثا منهن يعملن في مدرسة واحدة تبعد عن منزل الزوجية بمسافة قصيرة.

تزوج رجل في العقد الخامس من عمره في منطقة جازان جنوب السعودية 4 زوجات، والمفارقة أن جميع زوجاته من العاملات في حقل التعليم، فضلا عن أن ثلاثا منهن يعملن في مدرسة واحدة تبعد عن منزل الزوجية بمسافة قصيرة.

وقالت معلمة تزامل ثلاثا من زوجات الرجل إنها وجميع العاملات في المدرسة فوجئن بهذه الحالة التي ربما لا توجد في أي مكان آخر، موضحة أن ثلاثا من الزوجات تجمعهن مدرسة واحدة، وهن المديرة والمعلمة والطالبة التي تدرس في المرحلة الثانوية، فيما تعمل المشرفة التربوية في مدرسة أخرى في نفس المنطقة وتشرف على المدرسة التي تعمل بها ضراتها الثلاث.

وأضافت المعلمة أن تعامل الزوجة المديرة مع ضرتيها المعلمة والطالبة لا يختلف عن تعاملها مع جميع المعلمات والطالبات الاخريات ، والأمر ذاته ينطبق على المشرفة التربوية التي تحضر إلى المدرسة بين فترة وأخرى، إلا أن الأمر لا يخلو من التعجب والطرافة من قبل المعلمات والطالبات واللاتي يجدن فيه مادة خصبة للتحدث خلال الفسحة الدراسية.