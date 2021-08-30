انت الان تتابع خبر والدة دنيا بطمة تخطف الأنظار من أبنتها بظهور صارخ أناقة تفوق العادة وجمال يُدهش العقول !! .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تواصل الفنانة دنيا بطمة وأسرتها احتفالاتهم العائلية بشقيقتها ابتسام وزوجها فؤاد قبيبو، ولفتت والدتهما السيدة ليلى أتاسي الأنظار بجمالها الطبيعي وملامح المغربية السمراء.

وشاركت النجمة المغربية متابعيها عبر خاصية الستوريز بمجموعة من الصور من الحفل الذي يلي حفل زفاف شقيقتها خلال شهر عسلها، وظهرت والدتها بقفطان مغربي يناسب سنها وحجابها، الأنيق باللون البرتقالي الناعم، مع تطريزات ناعمة باللونين الأخضر والذهبي.

وأكملت السيدة اطلالتها الأنيقة بحجاب من الحرير بلون قفطانها، وخطفت الأنظار بملامحها الجميلة مع لمسات بسيطة من المكياج.

ونالت الصور اعجاب العشرات من متابعي دنيا، الذين أشادوا بجمال والدتها التي خطفت الأنظار منها، منتقدين التغيير الكبير في شكلها بسبب خضوعها للتجميل وإجراء تعديلات جديدة على وجهها، معتبرين أنها تشبه والدتها ولكنها تفسد ملامحها الطبيعية بالمبالغة في التجميل.