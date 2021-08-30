انت الان تتابع خبر الفنانة السورية أصالة نصري تخلع أمام الجمهور وتتراقص على أغنيتها بشكل خادش.. اتفرج (فيديو مسرّب) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فيديو متداول حظي بتداول واسع في السعودية المنطقة العربية بعد دخول الجمهور في نوبة ضحك هستيرية جراء موقف غير متوقع قامت به الفنانة اصالة على خشبة المسرح .

وتفصيلا فقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو طريف للفنانة السورية أصالة خلال إحيائها حفلها الذي أقيم في الشرقية في السعودية.

وظهرت أصالة في الفيديو وهي تتحدّث مع جمهورها بطريقةٍ عفوية قائلةً لهم إنّها تفكّر باتخاذ قرار لكنّها متردّدة، وأضافت "شو بدكن بطولي، الحلو صوتي".

وتابعت أصالة حديثها مع الجمهور قائلةً أنّها تريد أن تخلع حذائها لتستطيع أن تتحرّك وتغنّي على المسرح براحتها ما جعل الجمهور يدخل بنوبةٍ من الضحك بسبب عفويتها وطرافتها.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو معربين عن حبهم وإعجابهم بأصالة وبعفويتها الدائمة.