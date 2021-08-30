انت الان تتابع خبر أبنه غادة عبد الرازق تغلب بنت فيفي عبده بصورة جريئة .. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت روتانا قزاز ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها عبر حسابها بـ”إنستجرام” صورة جديدة لها من أحدث ظهور.

وظهرت “روتانا” في الصورة رفقة ابنتيها حفيدتي غادة عبدالرازق، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

على جانب آخر؛ تشارك غادة عبدالرازق بمسلسل “لحم غزال” خلال موسم دراما رمضان 2021.

المسلسل بطولة شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، أحمد خليل ووفاء عامر وغيرهم، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة