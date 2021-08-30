انت الان تتابع خبر أشهر فنانة في سلطنة عمان تكشف سر طلبها الطلاق ليلة الدخلة .. لأنه معرفش !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت الممثلة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي إلى الحديث عن طلاقها من جديد، وكشفت أخيراً السبب الرئيسي لحدوثه بعد شهر واحد فقط من زواجها.

وردت زارا البلوشي على إحدى المتابعات والتي سألتها عن أسباب طلاقها خاصة بعدما أعلنت أنها حصلت مقابل الطلاق على سيارة من نوع ”مرسيدس“.

وقالت البلوشي: “أول اختلاف حدث بيننا، قال لي الزواج قسمة ونصيب، ولم أناقشه بعدها، وهاتفت عائلتي وقلت لهم لا أريده”.

وتابعت كواليس ليلة الفراق: “خرجت من المنزل وأرسلت له رسالة قلت فيها الله يستر عليك، ومهرك سيرجع لك، ثم أعلنت انفصالي”.

وشرحت البلوشي شعورها بالصدمة من طليقها، وقالت: “شخص أعرفه منذ سنتين، ولم يرفض لي طلباً أبداً، وكان يتمنى أن أفكر بالارتباط، ويعلم كافة الصعوبات التي واجهتها مع طليقي الأول وكم كنت أعاني حتى أنساه”.

وتابعت: “شعرت بالصدمة، في أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب! شعرت أنني غبية ولكني الآن أجمل وأقوى بعد الطلاق”.

وختمت البلوشي: “كثير يقولون لي العدة، وعدة الطلاق، إذا لم يدخل الزوج على زوجته وقام بتطليقها، فلا عدة لها”.