انت الان تتابع خبر عاجل.. قناة العربية تفاجئ قبل قليل جمهور ياسمين عبد العزيز بخبر حزين وصادم.. اتفرج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز زوج ياسمين عبد العزيز يتوعد.. ويلوح باللجوء للقضاء أحمد العوضي قال إنه كان هناك إهمال وتخاذل وتراخٍ في علاج زوجته.

رسالة شديدة اللهجة وجهها الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين عبد العزيز، بعدما حدث معها أثناء علاجها في مصر.

وأكد العوضي على حسابه الرسمي في فيسبوك، الأربعاء، أنه كان هناك إهمال وتخاذل وتراخٍ في علاج ياسمين.

كما أوضح أن ما حدث من "تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ" في علاج ياسمين سوف يتحدث عنه لاحقاً عقب تعافيها التام.



القانون سيحكم

إلى ذلك أكد أنه سيلجأ للقضاء المصري بسبب ما حدث، قائلاً إن "القانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث". وأضاف: "لا تظن صمتي نسيانا.. بل لكل حادث حديث".

ولم يكشف العوضي عن اسم الشخص أو الجهة المتسببة بما حدث لياسمين عبدالعزيز، التي دخلت إلى المستشفى قبل أكثر من شهر لإجراء جراحة إزالة كيس دم من على كل مبيض.

إلى جنيف للعلاج

وبعدها تعرضت لمضاعفات وقيل إن إهمالاً طبياً قد وقع. غير أن العائلة لم تعلق على الموضوع.

وبعد خروجها من المستشفى لاستكمال علاجها في المنزل، إلا أن وسائل إعلام مصرية كشفت الثلاثاء أن الفنانة غادرت مطار القاهرة الدولي متجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.