انت الان تتابع خبر الإعلامي مصطفى الآغا يستدعي فنانة مشهورة إلى منزلة ويظهر معها في وضع غير مألوف وفاضح .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استضاف الإعلامي مصطفى الآغا وزوجته مي الخطيب، مقدم برنامج “صدى الملاعب” الفنانة السورية جومانا مراد وزوجها المحامي ربيع بسيسو.

وعبر الآغا عن سعادته بتواجد جومانا مراد وزوجها في منزله، كما تبادل كل منهما حديثا طريفا حول القصص والأسرار التي تم الحديث عنها خلال الجلسة التي جمعتهم.

وقال مصطفى الآغا في الفيديو: “ربيع وجومانا زوجته أهلا وسهلا نورتونا قصص واسرار تعرفنا عليها اليوم من الزوجين الحبيبين تعرفا على بعض في شنغهاي”، كما علق الإعلامي السوري على الفيديو قائلا: ” نورتنا النجمة والصديقة جومانا مراد وزوجها الرائع الدكتور المحامي ربيع بسيسو في منزلنا المتواضع في جلسة من العمر”.

من جهتها قدمت جومانا الشكر لأسرة الإعلامي مصطفى الآغا على استضافتها هي وزوجها فقالت: “بشكل جاد كنا سعداء بالتواجد هنا والأكل الطيب والضيافة المميزة، وأحلى ناس”، وحرص مصطفى الآغا على طرح سؤال بشكل طريف على الزوجين فقال: “الأسرار التي تعرفنا عليها اليوم ماذا نقول عنها كيف أحببت جومانا يا ربيع؟”. لترد جومانا مراد: ” لا تقول ذلك على الهواء”، لتعود بعد ذلك وتغازل زوجها برسالة رومانسية فقالت: “ربيع حبيبي وتاج راسي”.

وفي الشأن الدرامي، ستشارك جومانا مراد في عمل سينمائي عالمي جديد يحمل عنوان “شمال 10” يجمعها مع الفنان سامر المصري، وسوف يتم تصويره في دولة الإمارات، ويجمع الفيلم مجموعة من النجوم على مستوى العالم من بينهم يانسي أرياس، ووستيفاني نور، وكينغ باتش، لارويس هوكينز، نيفاني جونسون، وهو من إخراج رايان لامار.

وكانت جومانا مراد قد حلت ضيفة على فيلم “قمر 13” الذي لم يتم عرضه حتى الآن، وهو من الأعمال السينمائية التي يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم. وكان آخر أعمال جومانا مراد مسلسل “زي القمر” الذي عرض في شهر مارس الماضي وحقق نجاحا كبيرا وهو من بطولة كل من إلهام شاهين، وليلى علوي، ونهال عنبر، وسارة الشامي، وحنان سليمان، والعمل من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.