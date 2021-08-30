انت الان تتابع خبر حمل زوجة خالد مقداد يشعل الانترنت .. كيف حدث ذلك ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إلى امتداد الأيام القليلة الماضية أشعلت صور ومقاطع فيديو حفل زفاف الوليد المقداد، نجم قناة طيور الجنة، مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة، وهو الحفل الذي شهد تجمع عدد كبير من محبي نجم طيور الجنة وعائلته وأصدقائه.

ولم تفُت أيام قليلة على زفاف الوليد المقداد، إلا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوالده رجل الأعمال خالد مقداد وزوجته مروة، مؤكدين أن الأب أعلن خبر حمل زوجته، بعد أيام قليلة جداً من زواج نجلهما الوليد، مما فجر حالة من الفضول لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اللذين بحثوا عن حقيقة الخبر.

نشرت بعض الصفحات والمواقع، صورة متداولة لخالد مقداد وهو يجلس رفقة زوجته مروة في أحد المطاعم، منتظرين طعامهما. والتعليق الأكثر تداولا من الصورة، هو التعليق بإعلان حمل مروة مقداد، التي احتفلت بزواج ابنها قبل أسبوع من الآن. وتداول النشطاء التعليق الذي قيل فيه: "انتهينا من قصة عرس وليد والخبر الجديد صدمة.. خالد مقداد يعلن عن طفل جديد سينضم إليهم بعد تسعة أشهر".

كيف تلقى الجمهور خبر حمل زوجة خالد مقداد؟

تفاوتت التعليقات على الصورة في مختلف المواقع والصفحات، فهناك من أكد الخبر ودعا لهما بالذرية الصالحة، وآخرون كذبوا الخبر وقالوا إنها شائعة، بينما سخر البعض من الخبر وتعاملوا معه على أنه مزحة. وقال معلقون: "هم بعدهم صغار ووليد عمره 21 عرس وهو صغير والله يرزقهم ويوفقهم"، "ما شاء الله .. الله يبلّغهم المولود الصالح .. ويستر عليهم ويحميهم من عيون خلقه"، "اعوذ بالله التعليقات نصها حسد اذكرو الله والله يحفظهم ياشين الحسد". بينما قال الساخرون: "اشكد تخلفون دخيل الله"، "كل يوم خبر حمل زوجة خالد مقداد". حقيقة حمل مروة زوجة خالد مقداد بعد زواج نجلها

بالبحث حول حقيقة الخبر، تبين أن خالد مقداد لم يعلن عن حمل زوجته مروة مؤخراً وبعد زفاف الوليد المقداد نجله، ولم يحدث أن نشر صورة حديثة جمعته بزوجته وكتب عليها أنهما في انتظار مولود جديد. خالد مقداد وعائلته يشاركون الجمهور بأهم لحظات حياتهم، ولا يخفون أي شيء عن الجمهور، لذلك كان من الأدعى أن يتم تداول صورة أو فيديو رسمي يتضمن ظهور العائلة للإعلان عن الخبر وهو ما لم يحدث.

أيضاً آخر منشور كتبه خالد مقداد عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان لتهنئة نجله بزفافه ولم يتحدث فيه عن أي شيء آخر من هذا القبيل. وقال خالد مقداد للوليد في أحدث منشور له عبر فيسبوك ولم يكتب شيئاً بعده حتى هذه الساعة: "ولدي وسندي وأغلى ما عندي الوليد.. اليوم أزفك لعروسك التي أحببت نور وقد أحببناها جميعاً منذ كانت طفلة خجولة تمرح ببراءة مع أطفال العائلة".

تابع الأب: "اليوم تجتمع يا بنيّ مع من كتب الله لك أن تكون حليلة جليلة جميلة تملأ حياتك بالسعادة والهناء .. اليوم ظفرتَ بذات الدين فنعم الظفر الذي أوصانا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم .. أكرِمْها يا ولدي فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم وتذكر دائماً .. استوصوا بالنساء خيراً .. وأنت يا نور يا بنيتي الغالية كوني له أرضاً يكن لك سماء وكوني له أمَة يكن لك عبداً واعلمي أنك خرجتِ من بيت أهلِكِ إلى بيت أهلك وقدْركِ من قدْر ابنتي جنى".

كما أشاد خالد مقداد بنجله وطاعته وعبر عن أسفه لفراقه باكراً، واختتم المنشور قائلا: "وقد تحملت المسؤولية منذ نعومة أظفارك جعلني أوافقك الرأي وكانت الخطوة المباركة في اقترانك بابنة الكرام من آل مقداد .. اليوم أزفك يا فلذة كبدي لعروسك وأنا أدعو الله أن يبارك لكما ويبارك عليكما وأن يجمع بينكما على خير".

وانتهى منشور خالد مقداد دون إعلان أي أخبار عن حمل زوجته مروة من جديد. وخالد مقداد مؤسس وصاحب قناة طيور الجنة، لديه أسرة مكونة من ثمانية أفراد بما فيهم هو وزوجته. وأبناء خالد ومروة مقداد هم: الوليد والمعتصم بالله وجنى مقداد وولدين توأم هما جاد وخالد والصغير سند خالد مقداد، والذي احتفلت الأسرة بعيد ميلاده الأول قبل شهرين.