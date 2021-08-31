انت الان تتابع خبر هذه الفنانة تزوجت 9 رجال بينهم ابن ملك سعودي وممثل شهير طلقها بعد 24 ساعة .. من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - واحدة من أيقونات الزمن الجميل، تركت بصماتها ليس فقط في مجال الغناء، وإنما أيضاًَ في التمثيل.. هي النجمة صباح التي تركت بصمات واضحة على الشاشة وخطفت القلوب بخفتها وعفويتها.

زيجات صباح كانت لها بصماتها الواضحة أيضاً في مسيرتها، فتعرف معنا على أبرز زيجات صباح التي اتسمت بغرابتها واختلاف كواليسها وتفاصيلها.

عاشَت صباح من أجلِ الفَنِّ والحُب.. زِيجاتُها كانت أكثرَ ما يُثِيرُ الجدلَ حولَ اسمِها. فلم تستطِعْ أن تعيشَ بدون حُب وعَلاقاتٍ عاطفيةٍ في حياتِها.

وما بين زيجات أثارت الجدل بمدتها، وأخرى بفارق السن، كانت تثير الشحرورة التساؤلات دائماً، إلا أنها لم تكن تبالي بكل هذه الأقاويل وتسعى دائماً إلى أن تكون محاطة بقصة حب.

أول زيجات صباح أول زيجة لصباح لم تكن من الوسط الفني، فتزوجت الشحرورة برجلٍ خارِجَ الوسَطِ الفنيِّ يُدعَى نجيب شمَّاس. واستمَرَّ زواجُهما خمسَ سنواتٍ أنجَبَت خلالَها ابنَها الدكتور صباح شماس. وتمَّ طلاقُهما عندَما رفَضَ سفرَها إلى مِصر لتصويرِ فيلمِ "سيبوني أحب".

زواج صباح من الأمير خالد بن سعود

أثناءَ وجودِها في مِصرَ، تعرَّفَتْ صباح إلى الأمير خالد بن سعود. وقدَّمَ لها سيارةً كاديلاك وفيلا ومُجوهراتٍ ثمينةً. واستمَرَّ زواجُهما عدةَ أشهرٍ فقط؛ وذلك بعدَما طالبَها بالاعتزالِ عن الفن. وزادَ الأمرَ سوءًا رفضُ أسرتِه الاعترافَ بهذه الزيجة.

زواج صباح من أنور منسي تزوَّجَت صباح عازِفَ الكمان أنور منسي. وأنجبَت منه ابنتَها هويدا، واستَمَرَّ زواجُهما أربعَ سنواتٍ كاملةً وكانت أسبابُ الانفصالِ غَيْرَتَه الشديدةَ وإهمالَه بيتَه بعد إدمانِه القِمارَ.

زواج صباح من أحمد فراج قابلَت الشحرورةُ المُذيعَ الإسلاميَّ أحمد فراج أثناءَ تصويرِ فيلمِ "ثلاثة رجال وامرأة". فانجذبت إليه بشدَّةٍ وتمَّ زواجُهما. في اليومِ الأوَّلِ، طلَبَ منها الابتعادَ عن تقديم المَشاهِدِ الساخنة وعن حياةِ السَّهَر. لم تَستَجِبْ صباح لهذه الطَّلَباتِ فوَقَعَ الانفصالُ سريعًا.

زواج صباح من رشدي أباظة تزوَّجَت صباح بعدَه بدنجوان السينما المصرية رشدي أباظة. واستمَرَّ زواجُهما يومًا واحدًا فقط بعد معرفتِها بعدم انفصالِه عن سامية جمال. وسَرَتْ أنباءٌ أنها هي مَن خَطَفَت رشدي أباظة من زوجتِه.

زواج صباح من أمير عربي

رفضت صباح الإفصاحَ عن هُويةِ زوجِها الأميرِ العربيّ. لكنها قالت إن عَلاقتَهما استمرَّت شهرًا واحدًا فقط.

زواج صباح من نائب برلماني النائبُ اللبنانيُّ يوسف حمود كان ضمنَ زيجاتِ الشحرورة. واستمَرَّ زواجُهما عامَيْن فقط.

سببُ انفصالِها عنه كان اكتشافُها خيانتَه. وتردَّدَ أنها حوَّلَت قصتَهما إلى الفيلمِ السينمائيِّ "ليلة بكى فيها القمر".

زواج صباح من فادي لبنان زواجُها الأخيرُ كان الأطولَ في حياتِها. حيثُ تزوَّجَت صباح الشابَّ اللبنانيَّ فادي لبنان وعاشَت معَه سبعَةَ عشَرَ عامًا.

لكنَّها طلَبَت الانفصالَ عنه عامَ ألفَيْن واثنَيْن، وغادَرَت إلى أمريكا لمنعِ أيِّ فرصةٍ للتصالح.

وكانت شائعات الزواج تطارد الشحرورة في آخر أيامها، وكان أبرز هذه الشائعات زواج صباح من شاب يصغرها بأربعين عاماً، وذلك قبل أن يحسم الإعلامي اللبناني بشير شقير الأمر حيث أوضح بشير شقير أن هناك علاقة صداقة كبيرة تجمعه بالفنانة صباح وأن من قام بتلفيق الخبر هو شخص خالي من المسؤولية أراد أن يظهر نفسه إعلامياً بطريقة غير مشروعة، إذ سرق الإشتراك الخاص به عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر سارقاً الصور التي تخصه برفقة النجمة الكبيرة صباح.

على الصعيد الآخر أكد بشير شقير أن حب الفنانة صباح للحياة يدفعها لمتابعة حياتها من جميع الجهات مستغربين من حولها اهتمامها بتفاصيل الحياة من عطور وأزياء خاصة بها كما أنها لا تحب الظهور إلا وهي في أبهى إطلالتها وهذا الأمر يستغربه الكثير من الصحفيين.

وفي عام 2014 ودعت الشحرورة متابعيها منهية بذلك رحلة طويلة من الحب والفن والزيجات المثيرة للجدل.