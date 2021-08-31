انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم.. ورطت أحمد مكي بسبب حملها وهذا ما حصل!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يستعد الفنان أحمد مكي بتجربته الجديدة من سلسلة مسلسل الكبير أوي، حيث سيخوض الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل الكبير أوي الجزء السادس.

وأعلن الفنان أحمد مكي، مؤخرا أنه يعتزم تقديم جزء سادس من مسلسل "الكبير أوي"، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل، بعد مرور خمسة أعوام على تقديمه الجزء الخامس عام 2015، وحقق نجاحًا كبيرًا طيلة السنوات الماضية.

وفي وقت سابق كشفت مصادر فنية عن مفاوضات لعودة الفنانة دنيا سمير غانم، إلى العمل في الجزء السادس من المسلسل، بعد اعتذارها عن عدم العمل في الجزء الخامس لكن قد يتم استبدالها نظرا للظروف التي تمر بها بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وبهذا الصدد نستذكر واقعة طريفة حصلت أثناء تصوير الجزء الرابع من المسلسل حيث تسبب حمل الفنانة دنيا سمير غانم في تأجيل تصوير الجزء الرابع من مسلسل "الكبير أوي"، آنذاك ووضع أحمد مكي في مأزق.

وشكل الفنانان دنيا سمير غانم وأحمد مكي ثنائي رائع في السينما والدراما خاصة في المسلسل الشهير "الكبير أوي" وهو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم قد غابت عن الجزء الخامس بسبب ارتباطها بأعمال فنية وقت تصويره.