انت الان تتابع خبر صافيناز تنشر فيديو لفضيحة لها بالمايوه .. والجمهور مصدوم مما شاهده (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل بضعة ايام، نشرت الراقصة ​صافيناز​ فيديو لها بالمايوه وهي تسبح في البحر بطريقة مضحكة، وتقوم بحركات غريبة، على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أضحك المتابعين.

وعلقت صافيناز على الفيديو وكتبت : A la fdiha اي ان الفيديو "فضيحة" بالنسبة لها.

وحقق الفيديو أكثر من 120 ألف مشاهدة منذ ان نشرته، اضافة الى مئات التعليقات الضاحكة التي اشادت بطرافة صافيناز وعفويتها.



يذكر ان صافيناز كانت قد طرحت أغنية صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي بعنوان Baby، وأثارت الجدل بحركاتها المثيرة في الكليب.