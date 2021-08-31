انت الان تتابع خبر الإعلان عن وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد فشل الإطباء في سويسرا من إنقاذها .. وزوجها ينهار ويدخل في حالة حزن شديدة .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار خبر وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تتواجد في سويسرا لاستكمال رحلة علاجها حالياً الكثير من الجدل والقلق عبر مواقع التواصل الإجتماع.





وفاة ياسمين عبد العزيز انتشرت من خلال صفحات على مواقع التواصل مع أخبار انهيار زوجها أحمد العوضي بعد معرفته بذلك.





وائل شقيق ياسمين خرج عن صمته عبر حسابه الرسمي على فايسبوك واوضح حقيقة الأمر نافياً الموضوع وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان”





ومنذ سفرالفنانة ياسمين عبد العزيز والغموض يلف حالة النجمة المصرية الصحية بعد تعرضها لخطأ طبي في مصر ودخولها في مرحلة صعبة جداً حتى استقرت حالتها.





حالة ياسمين عبد العزيز الصحية التي يلفها الغموض أثارت خوف المتابعين خاصة في ظل ابتعاد زوجها أحمد العوضي وشقيقها وائل عبد العزيز عن وسائل التواصل ورغم الأخبار التي تقول أنها بصدد إجراء عملية جراحية أخرى إلا أن لا شيئاً مؤكداً حتى الساعة.





وكان قد كشف الممثل المصري أحمد العوضي عن سبب حدوث انفصال بينه وبين الممثلة ياسمين عبد العزيز في فترة مرضها خاصة بعد سفرها إلى سويسرا.





يذكر ان الفنانة ياسمين عبدالعزيز تعرضت لأزمة صحية قوية مؤخرا بسبب خطأ طبي بعد عملية جراحية في الرحم استئصل طبيبها عن طريق الخطأ جزء من الأمعاء ما أدى الى نقلها للعناية المركزة واستدعى الأمر للسفر للخارج لاستكمال علاجها ، وما زال الغموض يلامس حالتها ولا توجد تصريحات مؤكدة بشأن حالتها لليوم.