انت الان تتابع خبر رهف القنون تفجر الأنترنت برفقة حبيبها الجديد وهي سكرانه !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا تزال السعودية رهف القنون، تتجاهل ما قاله عشيقها الكونغولي لوفولو راندي، والذي كشف مؤخراً أن ابنتهما ريتا ليست من صلبه، وتثبت كلامه بتصرفاتها التي تثير الغضب، والتي كان أحدثها شرب الخمر في ملهى ليلي.

رقص وخمور



حيث ظهرت رهف القنون بفيديو نشرته عبر حسابها على (سناب شات)، وهي في سهرة مع أصدقائها في ملهى ليلي، وترقص على أنغام الموسيقى الصاخبة، قبل أن يقوم صديقها بإعطائها كوباً من الخمر، لتتناوله فوراً دون تردد.

وهو ما فجر موجة غضب ضدها من المتابعين الذين أكدوا أن تصرفاتها، إثبات عملي لما اتهمها به لوفولو راندي، من كونها تُهمل ابنتها وتتركها في رعايته لتقضي وقتها في الملاهي الليلية.

وقبل أيام فقط، نشرت رهف قنون صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على (انستجرام)، وهي برفقة صديقاتها، بفساتين ضيقة وشبه عارية.