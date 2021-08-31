انت الان تتابع خبر مجدداً : الفنانة وعد السعودية ترقص بحرارة وهي سكرانه .. والجمهور مصدوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت الفنانة وعد السعودية، لأداء وصلات رقصها بطُرق جديدة، أحدثها في السيارة أثناء تواجدها في باريس.

(إنتي معلمة)



وظهرت السعودية وعد بفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي ملابس ضيقة، وتجلس في المقعد الخلفي من السيارة، وترقص على أغنيتها (أدلع عليك).

ثم تستكمل وعد التي لقبها الجمهور بـ(فيفي عبده فرع السعودية)، رقصها على أغنية المهرجانات (إنتي معلمة) لعمر كمال وحمو بيكا، والتي بدأها بإطلاق زغرودة والتصفيق، وكأنها في حفل زفاف.

وتعرضت وعد السعودية للهجوم مجدداً من متابعيها فجاء في التعليقات: (انهبلو المشهورات فصخو اجسادهم وعقولهم ).

سكرانة!



ورجح آخر أن تكون في حالة سُكر وكتب: (شكلها تطلع سكرانة).



