- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر هذا الفنان أحب الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من أول نظرة ولاحقها كثيرًا وهي تهرب منه.. وهكذا كانت النهاية بعدما تقدم إليها بهذا الطلب دون خجل ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/31 الساعة 07:30 مساءً (عمار النجار )
وى مصدر مقرب من الفنانة دلال عبدالعزيز عن حب الفنان فريد شوقي لها وتعلقة بها بعد قيامهم بالكثير من الإعمال سوياً .
وكشف المصدر أن دلال عبدالعزيز كانت تتجاهل فريد شوقي وتهرب منة بسبب تعلقها وحبها للفنان سمير غانم قبل أن يتزوجا .
وأضاف المصدر أن فريد شوقي بعدما لاحظ حب دلال عبدالعزيز للفنان سمير غانم قام بنصح سمير وأخبرة "لو إنت متجوزتهاش، هتجوزها أنا".