انت الان تتابع خبر شاب كويتي يذبح زوجته بطريقة بشعة والمفاجأة في السبب ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة مروعة هزت الكويت ، جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها زوجة على يد زوجها . وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن مواطنًا كويتيًا قتل زوجته طعنًا بالسكين في منطقة العارضية بسبب خلافات بينهما.

وذكرت صحيفة "الراي"، أن الجاني سلّم نفسه إلى مديرية أمن الفروانية، بعدما أقدم على قتل زوجته، وباشر رجال الأمن التحقيقات لمعرفة أسباب وتفاصيل الجريمة. وكانت الكويت شهدت قبل أيام جريمة قتل هزت الرأي العام، حيث أقدم مواطن على قتل والدة زوجته وشقيقة أبيه في إسطبلات الأحمدي بعدة طلقات نارية من سلاح كلاشينكوف.

وتبين من التحقيقات أن القاتل خطط لجريمته عن سبق إصرار وترصد، وانتظر خروج زوجته ووالدتها من الجاخور ومن ثمَّ تتبعهما بالمركبة وتعمد إطلاق النار على المجني عليها لتلقى حتفها بعدما كانت سببًا في مشاكل عدة وقعت بينه وبين زوجته، على حد قوله.