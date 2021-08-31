انت الان تتابع خبر حدث صادم يهز مصر.. أنفصال الفنانة إيمي سمير غانم عن زوجها حسن الرداد والسبب صادم .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - علاقة قوية تربط الزوجين حسن الرداد وأيمي سمير غانم حتى قبل الزواج ومع وفاة الفنانة دلال عبد العزيز جعل خبر انفصالهما ينتشر كالنار في الهشيم ليتصدر الفنان حسن الرداد التريند علي محرك البحث جوجل ليجد نفسه مضطر للرد علي تلك الاشاعة والتي سرعان ما لحقتها اشاعة اخري حول وفاته.

وقد طاردت حسن الرداد وإيمي من قبل شائعات كثيرة حول انفصالهما، والتي استمرت لعدة أشهر دون خروج أي منهما للتأكيد أو النفي، خاصة إن حسن الرداد كان مشغولاً بمرض والدته التي رحلت عن عالمنا منذ عدة شهور.



حسن وايمي

كما أكد رضوان على عدم طلاق شقيقة زوجته بنشره صورة تجمعه هو وزوجته بهما، وكتب معها "حبايبي الغاليين".

رد الرداد علي خبر انفصاله

ليتحدث بعدها الفنان حسن الرداد لأول مرة عن حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم نافيا ذلك عبر برنامج lite sho على شاشة قناة الحياة انفصاله عن إيمي، مؤكدًا أن "هذا كلام ليس له أساس من الصحة".

وقال: «أنا مبحبش أرد ولكن اللي بيروج للإشاعات دي لما بيجي يختار بيختار كابلز محبوب أو له رواج علشان يقدر يحقق الترند اللي هو عايزة".