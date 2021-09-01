انت الان تتابع خبر أبنة الفنانة دنيا بطمة تصدم والدتها بعد قيامها بفعل مُخزي لا يجرؤ احد على القيام به !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقطع فيديو جديد عبر خاصية الستوريات على حسابها في موقع الصور والفيديوهات إنستغرام. وظهرت دنيا بطمة برفقة زوجها المنتج البحريني محمد الترك وأبنتهما غزل. حيث ظهرت دنيا بطمة وأبنتها بالفيديو وهما يغنيان لمحمد الترك . وقد شن الجمهور هجوم واسع على الفنانة المغربية حيث علق أحدهم : كيف تخلي بنتك تحفظ أغاني وهي بهالعمر ؟.