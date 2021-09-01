انت الان تتابع خبر تسريب أول صور للفنانة نهال عنبر من غرفة العناية المركزة .. اتفرج كيف ظهرت بشكل مُزري و بحالة يرثى لها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعدما تعرضت الفنانة نهال عنبر للإصابة بارتجاج في المخ أمس أثناء عرض مسرحية زقاق المدق في الإسكندرية، نقلت على أثره إلى مستشفى العلمين، وعلقت على الحادث عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام صورتها من داخل المستشفى برفقة نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والمخرج عادل عبده، والفنان محسن محي الدين.

وعلقت نهال عنبر على صورتها التي شاركتها عبر خاصية الاستوري بدعاء الشفاء، وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.

آخر تطورات حالة نهال عنبر

وكشف الفنان أشرف زكى عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر التى تعرضت لوعكة صحية ودخلت على اثرها المستشفى.

وقال أشرف زكى فى تصريحات إعلامية إنهاتعرضت لارتجاج بسيط فى المخ وهى بحالة صحية جيدة وليس هناك اى مضاعفات.

وأضاف أشرف زكى أن الفنانة نهال عنبر ستعود للمسرح اليوم بعد مغادرة المستشفى صباحا.