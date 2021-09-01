انت الان تتابع خبر لهذا السبب الصادم الإماراتي المتحول بدر خلف يتطلق من زوجه السعودي | اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في تفاصيل جديدة أثار خبير التجميل الإماراتي، بدر خلف، الجدل بمقطع فيديو كشف فيه ساخراً عن أنه مهدد بالخلع من زوجته بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيقات التواصل الاجتماعي يعلم فيها الفتيات الرقص.

وقال بدر خلف إنه يرغب في تحويل حسابه الشخصي لتعليم الفتيات الرقص، معبراً عن قلقه من رد فعل زوجته وتأثير الأمر على علاقتهما.

رقص بدر خلف

وظهر بدر خلف في مقطع فيديو اعتمد فيه على إطلالة نسائية وظهر وهو يعلم الفتيات الرقص في مجموعة من الخطوات قائلاً: "دايما أطلع أقولكم ارقصوا حتى تنحفون، الرقص رائع لتفقدوا أوزانكم، ولكن مهم ترقصون كيف، شدوا أجسامكم".