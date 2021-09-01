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انت الان تتابع خبر الفنان السوري ’’أبو ظافر‘‘ بطل مسلسل باب الحارة يظهر بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. اتفرج كيف بدت حالته .. (صورة صادمة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - هوا ممثل سوري ولد في مدينة صغيرة تسمى الرحيبة تقع على بعد 50 كم شمال شرق دمشق ، نشأ أفي أسرة متوسطة الحال محافظة كان والده (غالب زيدان) يعمل كرجل من رجال الشرطة وجده (شكرى زيدان) كان مختارا لهذه البلدة . أسرته مكونة من خمسة شباب و ثلاث بنات وكان أول من عاكس رغبة الاهل في دخوله الفن ،عاش في بيت متواضع لا يتجاوز الـ60 متراً . عمل في سن الرابعة عشرة ، ففي العطل الصيفية عمل سائق سيارة ميكانيكي، وفي مطعم، ومدرساً في مدرسة ابتدائية اثناء دراسته الجامعية.
كما عمل ملقناً بغرفة جاره الفنان نزار فؤاد لمدة خمسة اعوام وكان عمره ستة عشر عاما ثم مساعد مخرج وممثل ،هو الأخ الأكبر للممثلين شادي زيدان و وائل زيدان ، ابن عمه هو عالم الشريعة في الغرب أمير زيدان.
في مرحلة الصبا وبعد انتقاله مع أسرته إلى الانتقال إلى العاصمة دمشق بسبب ظروف عمل الوالد حدث أول احتكاك بينه وبين عالم المسرح حيث أنه كان يعمل في الاجازة الصيفية كملقن للنصوص المسرحية فكثر وتعاظم حبه لهذا المجال وظهر ولعه بالفن وعرض الأمر على أسرته التي وجد منها معارضة لهذا الموضوع في البداية فاضطر بعد أنتهائه من مرحلة الثانوية العامة إلى الألتحاق بكلية الحقوق وظل بها لمدة عام دراسى واحد الا انها لم تجد صدى قبول في نفسه فالتحق في العام التالي بكلية التجارة وامضى بها عام الا انه حدث الشى الذي غير مسار حياته وهو افتتاح معهد للفنون المسرحية في سوريا فقرر الانضمام إليه فورا وكان يبلغ من العمر آنذاك 22 عاما و قد تتلمذ على يد مبدعين في عالم الفن مثل الفنان أسعد فضة والراحل فواز الساجر تخرج عام 1981.
عمل بعد تخرجه في المسرح فاشترك في عدة مسرحيات سواء كممثل أو كمخرج واعطى الكثير من ابداعه إلى المسرح القومى والمسرح الجوال حتى انه سافر إلى ألمانيا للحصول على دورة في الإخراج المسرحى ببرلين.
بعدها بعدة سنوات صار مديرا للمسرح الجوال الا انه قد قرر خوض تجربة الوقوف امام كاميرا التلفزيون لاول مرة عام 1983 عندما منحه المخرج مامون البنى دور في مسلسل نساء بلا اجنحة.
منحه أيضا المخرج محمد ملص فرصة كبيرة وبداية مميزة في السينما في فيلم أحلام المدينة الحائز على جائزة مهرجان كان عام 1984 وتوالت عليه الأعمال بعد ذلك التي ابرزها: يوميات مدير عام- بطل من هذا الزمان-حنين-هجرة القلوب الى القلوب-نهاية رجل شجاع-جميل وهناء-الجوارح-هولاكو-ملوك الطوائف.
في العام 1993 تولى الإشراف على تأسيس شركة "الشام الدولية" وكان من باكورة إنتاجاتها نهاية رجل شجاع من إخراج نجدة إسماعيل أنزور عن رواية الكاتب السوري الكبير حنا مينة وحقق المسلسل نجاح كبير.
تزوج أكثر من مرة كانت الأولى حينما كان في مطلع الثلاثينات من عمره زوجته الأولى كانت من خارج الوسط الفني واستمر الزواج لمدة أربعة عشر عاما بعدها تم الانفصال رزق منها بأولاده غالب، حازم، نورة، نوار الذي توفي عام 2011 نتيجة إصابته بنوع نادر من داء السرطان.
تزوج أيمن زيدان للمرة الثانية فجأة و بدون مقدمات من الفنانة نورمان أسعد بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوميات جميل و هناء و لكن تم الانفصال بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج وظلا صديقين و شاركا معا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل يوميات جميل و هناء.
تزوج أيمن زيدان بعد طلاقه الأول من نورمان أسعد من سيدة كويتية من خارج الوسط الفني و لكن كان زواجا غير ناجح فحدث الانفصال بعد عدة شهور من إتمامه رزق منه بإبنته يمنى.
تزوجا مرة أخرى بعد سنة واحدة من الانفصال من الفنانة نورمان أسعد و دام الزواج لمدة ثلاث سنوات و لكن لم يقدر لهما الاستمرار مرة أخرى وانفصلا عام 2003 بعد أن أثمر زواجهم عن ابنة وحيدة هي جودي التي بقيت في حضانة والدتها .
تزوج أيمن زيدان مرة أخيرة عام 2007 عندما كان يقوم ببطولة المسلسل المصري عيون و رماد فتعرف إلى السيناريست المصرية نشوى زايد ابنة الكاتب الراحل محسن زايد في مناسبة و تم الزواج في العام نفسه و ما زال الزواج مستمرا لغاية الآن.