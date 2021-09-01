انت الان تتابع خبر اتفرج الإماراتي المتحول بدر خلف يتزوج ويخطف قلب أجمل شاب سعودي شهير .. اتفرج من هو؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على طريقته الخاصة، احتفل خبير التجميل الإماراتي، بدر خلف، بحفل زفافه، حيث نشر مقطع فيديو، ظهر فيه مرتدياً فستان زفاف باستخدام أحد التطبيقات، وعلق على الفيديو بكلمات عرضته لانتقادات واسعة.



ونشر بدر خلف مقطع فيديو باستخدام أحد التطيقات التي تعتمد على تركيب الوجوه، ليظهر خبير التجميل الإماراتي مرتدياً فستان أبيض في دور العروس، معلقاً على الفيديو بتغريدة كتب فيها: "تم وبحمدالله عقد قراني مع بن جونس العتيبي ربي يرزق كل بنت نفس هاللحظه قولوا آمين".

فيديو بدر خلف عرضه لانتقادات حادة، حيث استفز خبير التجميل متابعيه بكلماته وإطلالته، ومن بين التعليقات التي عبرت عن غضب أصحابها: "ليه العروس مو شايله شنبها"، "هو عاهه ع المجتمع والمسلمين اتمنى من الله مااتمنى في صدري"، "سود الله وجهك وين تروح عن غضب رب العالمين"، "يعني احنا خلقه طفشانين من حياتنا تجي تطفشنا زياده ليه !؟، "اللهم لاشماته والحمدلله الذي عفانا مما ابتلاه به".

زواج بدر خلف

فيديو زفاف بدر خلف الذي استخدم فيه تطبيق ليبدو وكنه في حفل زفافه ليس الأول الذي استفز متابعيه خلال الفترة الماضية وإنما يأتي بعد مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يعلم الفتيات الرقص ويقدم لهم نصائح لفقدان الوزن، ليتعرض لانتقادات واسعة من متابعيه.

وظهر بدر خلف، في الفيديو الذي ظهر فيه بلحية خفيفة، وإطلالة نسائية، مرتدياً بنطال رمادي وتي شيرت أحمر، معتمداً على شعر طويل مفرود، وظهر وهو يرقص على أنغام أغنية ليه بيداري كدة للفنانة المصرية روبي، وعلق على الفيديو قائلاً: "شدي مؤخرتك وخصرك وقت الرقص، هالشي راح يحرق الدهون بشكل اسرع".

انتقادات متابعي بدر خلف على الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرقص لم تختلف كثيراً عن التعليقات على فيديو حفل زفافه حيث جاء فيها: "واللحية شنو موقعها حبيبي ليش مبقيها تحسين سمعة يو شنو"، "غاسله ايدي منك من زمان كل دقيقة لك مود"، "اتوقع انك ف البدايه خذت الموضوع على انه اثارة جدل ومتابعين ومن اجل المال... فسبحان الله يمدهم في طغيانهم يعمهون".

تعامل بعض المتابعين مع الفيديو على أنه حقيقي ليعبرون عن اندهاشهم، ويظن البعض أن خبير التجميل الإماراتي، بدر خلف، قد اتخذ هذه الخطوة جدياً بعد أن أجرى عملية تحول جنسي، ليوضح لهم متابون آخرون حقيقة الفيديو وإنه لم يخرج عن ونه فيديو باستخدام أحد تطبيقات تغيير الوجوه.