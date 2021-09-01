انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تتخطى المحظور وتكشف عن صدرها هذه المرة .. (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مجددًا أثارت الصورة الأخيرة التي نشرتها، الفنانة دنيا بطمة، والتي ظهرت فيها على طبيعتها، جدلاً على مواقع التواصل، أذ تلقت الفنانة المغربية سيلاً من التعليقات خاصة بعدما ظهرت بشكل مختلف دون مكياج واظهرت جزء من عورتها متعمدة اثارة الكلام حولها، ما جعل المتابعين بحالة من الدهشة خاصة أن دنيا كل يوم تفاجئهم بإطلالة جديدة تظهر بها بشكل مختلف.

وهذه ليست المرة الاولى التي تثير دنيا الجدل على مواقع التواصل فقد سبق لها ونشرت صورة لها من أحد المسابح ظهرت فيها وهي ترتدي ثوب سباحة أحمر اللون، ما عرضها لكثير من الإنتقادات.

و نشرت بطمة، مقطع فيديو، عبر حسابها في انستغرام، وهي تُقدّم لجمهورها من المتابِعات طريقتها في وضع الميك آب.



وتعرّضت الفنانة لانتقادات من بعض المتابعين، إذ عبر البعض عن صدمتهم من شكلها قبل وبعد وضع الميك آب، إضافةً إلى تغيّر ملامح وجهها بفعل عمليات التجميل .