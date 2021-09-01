انت الان تتابع خبر حاكم دبي محمد بن راشد يثير جنون الأميرة هيا بنت الحسين و يبعث رسالة صادمة إلى امرأة شديدة الجمال !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هنأ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي نساء الإمارات بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف في الـ28 من أغسطس.

وأعرب بن راشد عن فخرة بنجاحات بنات الإمارات، والإنجازات التي حققنها في شتى الميادين خلال الـ50 عاما الماضية "كونهن شريكات في طموح الـ50 عاما المقبلة".

وهنأ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة الملقبة بـ"أم الإمارات" بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية".

وقال: "في يوم المرأة الإماراتية نهنىء أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله على جهودها عبر عقود. ونهنىء بنات الإمارات بالانجازات التي حققوها واللبنات التي شيدوها".