انت الان تتابع خبر نقل دنيا سمير غانم الى المستشفى بعد انهيارها وسقوطها مغشيا عليها بعد حدوث هذا الأمر الصادم ..وإيمي تبكي على شقيقتها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعيش الممثلة المصرية دنيا سمير غانم أسوأ أيام حياتها بعد وفاة والديها سمير غانم وبعده ب ٧٢ يومًا والدتها دلال عبد العزيز.

وقال المنتج هشام جمال إنها تعاني من أزمة نفسية حادة يمكن أن تنقل على أثرها للمستشفى لرؤية طبيب نفسي، وحين الانتهاء منها سيتقرر مصير استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل (عالم موازي) الذي كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان ٢٠٢٠ لكنه توقف بسبب اصابة ٩ من فريق العمل بفيروس كورونا.

هشام أعلن دون أن يقصد عن حالة دنيا، والكل يعلم بأنها تمر بفترة صعبة للغاية لأنها فقدت الشخصين الأغلى في حياتها، ولديها بعدهما مشقة كبيرة بالاعتناء بشقيقتها الوحيدة ومساعدتها على تخطي الصعاب والظروف القوية التي واجهتهما في عامٍ واحدٍ.

لا شك أن دنيا وايمي تحتاجان إلى طبيب نفسي حتى يساعدها على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من حياتهما، وإلا ستصابان بإكتآب حادٍ يهدد حياتهما.