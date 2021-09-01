بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة على الهواء مباشرة...هيفاء وهبي تتجاوز كل الخطوط وتكشف مابين فخذيها لمجموعة من الرجال

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/01 الساعة 09:00 مساءً (عمار النجار)

ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا. ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورتين لإطلالتها الجديدة .

وظهرت هيفاء ، وهى تجلس بين بعض الرجال متباعدة بين ساقيها بطريقة مبالغ فيها ، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر .