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انت الان تتابع خبر بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة على الهواء مباشرة...هيفاء وهبي تتجاوز كل الخطوط وتكشف مابين فخذيها لمجموعة من الرجال والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/01 الساعة 09:00 مساءً (عمار النجار)
ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا. ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورتين لإطلالتها الجديدة .
وظهرت هيفاء ، وهى تجلس بين بعض الرجال متباعدة بين ساقيها بطريقة مبالغ فيها ، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر .