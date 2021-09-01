انت الان تتابع خبر أول ظهور علني لـ إيمي سمير غانم بعد وفاة والدتها دلال عبدالعزيز.. لن تصدقوا كيف بدت بحالة يرثى لها وهي تذرف دموع الندم .. اتفرج (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مازالت الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا يعيشون حالة حداد على وفالة والديهم، حيث قامت “إيمي” بالظهور لأول مرة عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

حيث نشرت صورة جديدة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ووجهت لها رسالة مؤثرة أثارت حزن زملائها في الوسط الفني وجمهورها.

وكتبت على الصورة: “بحبك يا مامي، بتعذب من غيرك، الحمد لله على كل شيء، ربنا يرحمك يارب”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع منشور إيمي سمير غانم المؤثر، حيث كتبت منى زكي: “ربنا يصبر قلبك”، وكتبت الفنانة كندة علوش، قائلة: “الله يرحمها ويصبر قلبك يا حبيبتي”، وقالت الفنانة عبير صبرى “حبيبتي ربنا يصبرك ويقويكي ويرحمها”، كما علقت الفنانة بدرية طلبة: “ربنا يرحمهم ويصبركم على فراقهم”، وعلقت زينة: “الله يرحمها ويصبر قلبك”.

أيضا كتبت الإعلامية بوسى شلبى: “الصبر والدعاء والصدقة يا حبيبتي”، وعلقت الفنانة هنا شيحة: “حبيبتي يا إيمي يا رب يطمن قلوبكم ويصبركم على فراقها”، كما علقت الفنانة رانيا يوسف: “يا حبيبتي قلبي عندك، الله يقويكم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

وسبق هذا المنشور بوست أخر نشرته إيمي سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عبارة عن دعاء ورثاء لهما، جاء فيه: “اللهم يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم ..أغفر لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز، وأرحمهم وأسكنهم فسيح جناتك، اللهم وسع قبورهم وأغفر ذنوبهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وأضافت: “اللهم أجعل الجنة هي دارهم وقرارهم، اللهم أجعل لقاءنا بهم في جنة الفردوس الأعلى بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسفل عرشك”.

وتابعت: “رحم الله أرواحا لا تعوض ولا تولد مرة أخرى، اللهم أغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين وهزنا إليهم الحنين، اللهم أجمعنا بهم في جنتك، اللهم آمين”.

إيمي سمير غانم

واختتمت قائلة: “اللهم أغفر لأغلى من غابوا عن الدنيا وأرحمهم وأحشرهم في زمرة المتحابين وأجعل ملتقانا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين”.

دلال عبد العزيز

العديد من رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع المنشور، وانهالت التعليقات الداعية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز بالرحمة والمغفرة، وداعين لأسرتهم بالصبر.