هل تذكرون الفنان السوري أبو جودت بطل مسلسل باب الحارة اتفرج كيف بدت حالته اليوم عقب ظهوره بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. (صورة صادمة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/02 الساعة 01:00 صباحاً (عمار النجار )

حل نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية، في لقاء حمل مجموعة من التصريحات القوية والجريئة خاصة تلك التي تطرّق فيها إلى موضوع إنتساب كاريس بشار إلى نقابة الفنانين السوريين.

فردا على سؤال المقدمة حول تغريدة سابقة لكاريس بشار، نشرتها في شهر فبراير الماضي خلال فترة إنتخابات النقابة والتي أعلنت فيها عن دعمها للفنان فادي صبيح وكتبت "24 سنة بمهنة التمثيل...ماكنت أتحمل فكرة الإنتساب لنقابة الفنانين لكثير أسباب...بس هالمرة إذا بيكون النقيب فادي صبيح، أنا مابفكر، أنا أكيد بنتسب".