انت الان تتابع خبر من تحت كما ولدتها أمها ..نجمة برنامج ذا فويس لين الحايك تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خضعت نجمة برنامج ذا فويس لين الحايك، لجلسة تصوير فوتوغرافية حديثة بملابس جريئة لاول مرة.

نشرت لين صورة لها من الكواليس، ظهرت فيها وهي ترتدي Top أسود كشف عن بطنها وJacket أبيض فوقه.

علّقت الحايك على الصورة قائلة: “من احدث جلسات التصوير تبعي وحشتوووني بقا بالمصري”.

لين تعرضت لانتقادات بسبب هذه الصورة، الأمر الذي دفعها لحذفها نهائياً عبر حسابها على موقع الـ Instagram.

لين الحايك بأقصر شورت

على جانب آخر، شاركت لين محبيها بصورة أخرى لها ظهرت فيها وهي ترتدي شورتاً قصيراً جداً.

يذكر أنّ لين كانت نشرت صورة Selfie حديثة لها، أظهرت تسريحة شعرها جديدة، ولفتت أنظارنا إلى لون أحمر الشفاه الذي وضعته، متخلية عن ملامحها البريئة التي تميزت بها في البرنامج.